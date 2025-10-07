Apoloniusz Tajner znowu prezesem. Nowa rola byłego szefa polskiego narciarstwa
Apoloniusz Tajner został znowu prezesem. Były sternik Polskiego Związku Narciarskiego, a obecnie poseł na Sejm, stanął na czele Kapituły Honorowych Prezesów Sportu (KHPS). Powołanie takiego ciała było inicjatywą samego Tajnera. Zebranie założycielskie odbyło się w historycznej Sali Olimpijskiej Hotelu Francuskiego w Krakowie, gdzie narodził się Polski Ruch Olimpijski.
Uczestnicy jednogłośnie przyjęli statut Kapituły, zrzeszającej osoby, które otrzymały tytuł Honorowego Prezesa Polskich Związków Sportowych. Określono także jej misję oraz dokonano wyboru władz. Prezesem został Apoloniusz Tajner, a sekretarzem generalnym Rafał Szlachta.
Celem powołanej Kapituły jest przede wszystkim integracja środowiska sportowego, promowanie wartości olimpijskich, zasad fair play i etyki w sporcie, równoprawne traktowanie wszystkich dyscyplin, zarówno olimpijskich, jak i nieolimpijskich.
Organizacja ma promować wymianę międzypokoleniową i transfer wiedzy od osób o największym doświadczeniu w sporcie do nowej generacji liderów, prowadzić działalność ekspercką i doradczą, w tym opiniować rozwiązania systemowe i inspirować zmiany legislacyjne, a także nadawać nagrody oraz wyróżnienia osobom i instytucjom zasłużonym dla sportu.
W spotkaniu uczestniczyli: Bronisław Bednarek (Polski Związek Kręglarski), Artur Chmielarz (Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego), Grzegorz Gwojdziński (Polski Związek Kręglarski), Tomasz Czachowski (Polski Związek Wushu), Zenon Dagiel (Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego), Adam Konopka (Polski Związek Szermierczy), Andrzej Hołownia (Polski Związek Sportów Wrotkarskich), Radosław Kiełbasiński (Polski Związek Brydża Sportowego), Michał Listkiewicz (Polski Związek Piłki Nożnej), Andrzej Majkowski (Polski Związek Lekkiej Atletyki), Henryk Olszewski (Polski Związek Lekkiej Atletyki), Piotr Patłaszyński (Polski Związek Cheerleadingu), Jerzy Pisarek (Polski Związek Sportów Wrotkarskich), Dariusz Rozum (Polski Związek Sumo), Ryszard Stadniuk (Polski Związek Towarzystw Wioślarskich), Andrzej Supron (Polski Związek Zapaśniczy), Andrzej Szalewicz (Polski Związek Badmintona), Rafał Szlachta (Polski Związek Muaythai), Apoloniusz Tajner (Polski Związek Narciarski) i Tadeusz Wróblewski (Polski Związek Kajakowy).