Uczestnicy jednogłośnie przyjęli statut Kapituły, zrzeszającej osoby, które otrzymały tytuł Honorowego Prezesa Polskich Związków Sportowych. Określono także jej misję oraz dokonano wyboru władz. Prezesem został Apoloniusz Tajner, a sekretarzem generalnym Rafał Szlachta .

Celem powołanej Kapituły jest przede wszystkim integracja środowiska sportowego, promowanie wartości olimpijskich, zasad fair play i etyki w sporcie, równoprawne traktowanie wszystkich dyscyplin, zarówno olimpijskich, jak i nieolimpijskich.

Organizacja ma promować wymianę międzypokoleniową i transfer wiedzy od osób o największym doświadczeniu w sporcie do nowej generacji liderów, prowadzić działalność ekspercką i doradczą, w tym opiniować rozwiązania systemowe i inspirować zmiany legislacyjne, a także nadawać nagrody oraz wyróżnienia osobom i instytucjom zasłużonym dla sportu.