Apoloniusz Tajner zaskoczony tym, co zastał w Sejmie. "Nie byłem do tego przyzwyczajony"

Pierwszego dnia najważniejszym wydarzeniem był wybór marszałka , a drugiego członków z ramienia Sejmu do Krajowej Rady Sądownictwa . I przy okazji tego głosowania Apoloniusz Tajner mógł się przekonać na własne oczy, jak wygląda parlamentarna debata. Było naprawdę ostro.

Apoloniusz Tajner opowiedział o pierwszych sejmowych doświadczeniach

- To były burzliwe obrady. Do takich zebrań nie byłem przyzwyczajony, ale szybko muszę przywyknąć. To jest zupełnie inna rzeczywistość - powiedział Tajner w rozmowie z Interia Sport.