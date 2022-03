Wyniki naszych zawodników w obecnym sezonie są zdecydowanie poniżej oczekiwań zarówno ich samych, jak i kibiców oraz ekspertów. Sytuację poprawił nieco medal igrzysk w Pekinie, zdobyty przez Dawida Kubackiego, lecz wydaje się, że nawet on nie jest w stanie zatrzeć słabego obrazu.

Apoloniusz Tajner zabrał głos w sprawie trenera kadry skoczków

Wobec tego faktu otwarcie dyskutuje się o możliwej zmianie na stanowisku trenera naszej kadry. Apoloniusz Tajner, prezes PZN złożył jednak w rozmowie z serwisem "Sport.pl" jasną deklarację. - Do końca sezonu nic się nie zmieni i nie będzie wzmożonych dyskusji - zapewnił, co oznacza, że Czech Michal Doleżal może być spokojny o swoją posadę aż do Planicy. Co jednak będzie później? Cóż, tego nie wiadomo.

Tajner dość enigmatycznie stwierdził jednak, że gdyby miało dojść do zmiany trenera, to "rozwiązanie może być zaskakujące".

Aktualnie nasi skoczkowie rywalizują w cyklu Raw Air. Podczas czwartkowego konkursu w Lillehammer najlepszy z nich, Piotr Żyła był ósmy.