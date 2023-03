Organizatorzy Raw Air mają twardy orzech do zgryzienia. Swoje trzy grosze podczas tegorocznego turnieju dorzuca co jakiś czas wiatr, który torpeduje rywalizację. Szczęście tym razem sprzyjało Dawidowi Kubackiemu , który w wielkim stylu triumfował w drugim konkursie w Lillehammer. Tuż za Polakiem uplasował się Słoweniec, Anze Lanisek , natomiast trzeci był Austriak, Daniel Tschofenig.

Dla podopiecznego Thomasa Thurnbichlera był to wielki powrót na szczyt po kilkunastu tygodniach. Ostatni raz popularny "Mustaf’" triumfował w Pucharze Świata w styczniu, podczas weekendu w japońskim Sapporo.

" Cieszę się, że dobrze wykonałem swoją robotę. To, co sobie zaplanowałem na dziś, po tym dniu wczorajszym było wykonane, myślę, że przynajmniej w tych 90 procentach Wszystko zagrało, była wreszcie prędkość w powietrzu, można było lecieć i to jest super "- mówił 32-latek po konkursie.