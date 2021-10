Ważne, ale i trudne chwile w życiu Apoloniusza Tajnera. Szykują się poważne zmiany w jego życiu zawodowym. Po igrzyskach olimpijskich w Pekinie kończy się jego kadencja prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Funkcję tę piastuje od 2006 roku.

Mimo że historyczna zmiana dopiero za kilka miesięcy, już ruszyła giełda nazwisk. W kuluarach mówi się, że największe szanse na zastąpienie Tajnera w roli szefa PZN ma jego były podopieczny, Adam Małysz. Sam obecny prezes PZN przychylnie wypowiada się na temat tej kandydatury.



Są sygnały wskazujące na Małysza. Adam miałby akceptację środowiska, jednak wybierają delegaci. Trudno przewidzieć, czy jeszcze pojawi się jakaś mocna kandydatura. Za wcześnie, by przewidywać. Na wyniki wyborów będą rzutować rezultaty z igrzysk olimpijskich - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Trudno wyobrazić sobie Tajnera z dala od sportu. Można mieć nadzieję, że nie całkiem usunie się w cień. Natomiast zapewne będzie miał więcej czasu dla rodziny. A dzieje się w niej sporo.



Trudne chwile w rodzinie Apoloniusza Tajnera

Apoloniusz Tajner i jego żona Izabela Podolec niedawno świętowali urodziny swojego synka. Mały Leopold Apoloniusz we wrześniu skończył dwa lata.



W rodzinie Tajnerów chwile radości mieszają się z niepokojem. Córka prezesa PZN z małżeństwa z Aleksandrą, Dominika Tajner, ma problemy zdrowotne. Na swoim profilu na Instagramie poinformowała, że trafiła do szpitala w Katowicach, gdzie przeszła operację.



Podczas badania USG u córki Tajnera wykryto guza wielkości trzech centymetrów. Z badań wyszło, że to zmiana nowotworowa.

Wyniki były z jednej strony dobre, bo zmiana okazała się nowotworowa, ale nowotwór łagodny. (…) Było to stadium łagodne. Dzięki klinice udało się szybko zoperować tę pierś i pozbyć tego potworka. W piątek operacja się udała, wszystko jest dobrze - wyjaśniła Dominika na Instagramie.

Zaapelowała do kobiet, by regularnie poddawały się badaniom piersi.



W niełatwych momentach swojego życia Dominika może liczyć na wsparcie m.in. taty. Ją i ojca łączy wyjątkowa więź. Pomocną dłoń zaoferować może zapewne także ukochana Apoloniusza Tajnera. Dobrze rozumie, jak to jest usłyszeć przykrą diagnozę.

Leoś to wyczekane dziecko i najważniejsze, że jest już z nami i jest zdrowy. Chorowałam, wiele razy słyszałam od lekarzy, że nie będę mogła mieć dziecka. To było straszne i nie chcę do tego wracać - mówiła niegdyś Izabela Podolec dla "Party".

Zdjęcie Apoloniusz Tajner i Izabela Podolec / East News