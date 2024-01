"Ja myślę, że nic strasznego się nie stało. (...) Oczywiście nie mam w tej chwili stałego kontaktu z tą grupą, ale obserwuję bacznie i muszę powiedzieć, że zawodnicy przystąpili do tego sezonu przemęczeni . To było widać w odbiciu na progu skoczni, te nogi 'chodziły' wolniej, 'ta noga nie podaje', jak mówią zawodnicy, a za tym pojawiają się błędy techniczne" - przyznał Tajner w Porannej rozmowie w RMF FM.

Zawodnicy spisują się poniżej oczekiwań, ale nie ma w tym żadnego przypadku, ponieważ zajmują miejsca adekwatne do tego, co prezentują.

"Mamy jeszcze dwa miesiące sezonu. (...) Sytuacja już w tej chwili zaczyna się zmieniać, ale to też nie jest taki problem, który dotyka tylko nas . W ubiegłym roku Niemcy chcieli zwalniać Horngachera, ponieważ też mieli słabszy sezon" - stwierdził były trener Adama Małysza, który przejął po nim funkcję prezesa PZN-u.

Myślę, że mamy bardzo dobrego trenera. Ja w nim widzę trenera ‘trzeciej generacji’. (...) Absolutnie myślę, że to jeszcze nie jest moment, żeby się zastanawiać nad zwalnianiem czy zmianą trenera

Skoki narciarskie. Apoloniusz Tajner uważa, że będziemy cieszyć się z sukcesów

"Ich jeszcze nie widać, ale oni są. To bezpośrednie zaplecze na tym poziomie rywalizacji to jest Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł czy Andrzej Stękała. Jan Habdas też się już pojawia. Nie mamy jakiejś silnej, mocnej grupy, natomiast mamy zawodników, którzy zaczynają 'stukać' do czołowej dziesiątki, oprócz tej naszej czołowej trójki" powiedział były prezes PZN-u w Porannej rozmowie RMF FM.