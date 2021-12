Apoloniusz Tajner: Jestem zaniepokojony. I trochę zdezorientowany

Kadra Polski w skokach narciarskich przeżywa w tym sezonie spory kryzys. Poza Kamilem Stochem, któremu udaje się wejść do czołowej "10" konkursów Pucharu Świata, reszta ma problemy ze zdobywaniem punktów, a czasem nawet z awansem do czołowej "50", co jeszcze rok temu było nie do pomyślenia. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" prezes Polskiego Związku Narciarskiego przyznał, że jest zaniepokojony tym, co dzieje się w kadrze.

Zdjęcie Apoloniusz Tajner / INTERIA.PL