Apoloniusz Tajner: Jestem tym wszystkim zdezorientowany

Reprezentanci Polski zaliczyli podczas sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Engelbergu bardzo słaby występ. Do finałowej "30" awansował wyłącznie Kamil Stoch. W rozmowie z serwisem "Sportowefakty.wp.pl" prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Apoloniusz Tajner przyznał, że choć jest "zdezorientowany" całą sytuacją, to ma do trenera Michala Doleżala pełne zaufanie.

Zdjęcie Apoloniusz Tajner / Andrzej Iwanczuk /Reporter / East News