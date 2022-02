Informacja o dyskwalifikacji naszego duetu skoczków pojawiła się dopiero po zakończeniu konkursu i spotkała się ze sporym zaskoczeniem polskiej strony. Jak się okazało, chodziło o buty, które nie spodobały się Horngacherowi. Złożył on oficjalny protest, a kontrolerzy po analizie uznali, że nowy model obuwia nie został im przedstawiony przed użyciem, co tym samym powoduje dyskwalifikację. Pierwotnie chciano wyrzucić z rywalizacji wszystkich pięciu naszych zawodników, lecz ostatecznie poprzestano na dwóch "pechowcach".

Skoki narciarskie. Apoloniusz Tajner o postawie Stefana Horngachera

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki Narciarskie: Awantura o buty Polaków. Jak wygląda narciarski "wyścig zbrojeń"? Polsat Sport

Sprawa jest szeroko komentowana przez polską stronę. Adam Małysz po weekendzie w Willingen zadeklarował, że nie był to nowy model, a stary, ze zmianami, a nasz sztab nie powiedział jeszcze w tej kwestii ostatniego słowa. - Każdy szykuje jakąś broń w postaci nowinki technicznej i wyciąga ją na najważniejszą imprezę. My też jeszcze nie odpuściliśmy - napisał.



Do sprawy powrócił teraz również prezes PZN, Apoloniusz Tajner w rozmowie z serwisem "Sportowefakty.wp.pl". Przyznał on wprost, że zachowanie Horngachera mu się nie podoba. - Jego interwencja była nie fair i czuję niesmak - powiedział. Jak dodał, Niemcy również wprowadzają w swoim sprzęcie techniczne nowinki, lecz nikt tej kwestii w FIS nie porusza, domagając się kontroli.



Jednocześnie, Tajner potwierdził to, co powiedział wcześniej Małysz - że to "normalne" buty, dostępne w sprzedaży, po jedynie lekkich modyfikacjach.



Polscy skoczkowie nocą polskiego czasu dotarli już do Pekinu. 6 lutego czeka ich rywalizacja w pierwszym, olimpijskim konkursie.

Reklama

Czytaj także:



Ewa Bilan-Stoch wbiła szpilkę Stefanowi Horngacherowi