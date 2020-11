Apoloniusz Tajner dla Interii: Nie musieliśmy zwalniać ludzi. To może być szarpany sezon

Sponsorzy na szczęście z nami pozostali. Nie mieliśmy w ani jednym momencie zagrożeń, żeby skutkiem pandemii było ograniczenie szkolenia, czy zwalnianie ludzi. Jesteśmy lojalni wobec partnerów, których pandemia dotknęła najbardziej. Jestem pewien, że najbliższy sezon będzie obfitował w wiele nieoczekiwanych zwrotów sytuacji - mówi w pierwszej części obszernego wywiadu z Interią prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Apoloniusz Tajner dla Interii: Adam Małysz czuwa nad skocznią w Wiśle. Jesteśmy gotowi. Wideo TV Interia

Zbigniew Czyż, Interia: W sobotę rusza kolejna edycja Pucharu Świata w skokach, na początek Wisła i konkurs drużynowy. W niedzielę zawody indywidualne. Wszystko jest już gotowe na przyjęcie gości?



Reklama

Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego: - Zdecydowanie tak. Adam Małysz nad wszystkim czuwa. Skocznia jest już przygotowana, jest przede wszystkim równo. W środę będą ją testować podopieczni Piotra Fijasa. Do Wisły nie przyjadą reprezentacje Finlandii, Kazachstanu i Francji. Austriacy wynajęli osobny hotel, chcieli być zupełnie sami. Nasza kadra będzie mieszkać także w osobnym hotelu przy skoczni, a pozostałe reprezentacje zamieszkają w Hotelu Gołębiewski. Jedno jest pewne, skocznia w Wiśle będzie tak dobrze przygotowana, jak nigdy dotąd. Ratraki solidnie pracowały i wszystko równo przygotowały.

Znamy już skład naszej reprezentacji na konkurs drużynowy?

- Jeszcze nie. Wiadomo, że będzie to nasza najlepsza trójka, czyli Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła oraz najprawdopodobniej Klemens Murańka, ale to są tylko moje dywagacje. Na pewno będzie to jednak silna czwórka. Ostatnie zgrupowanie i sprawdzian na torach lodowych w Zakopanem pokazały, że wszystko jest w porządku, że przygotowania przebiegły prawidłowo.

W tym okresie przygotowawczym miał pan możliwość oglądania naszych zawodników w akcji na żywo? Jest pan spokojny o ich formę na ten sezon?

- Tak, poza letnim Grand Prix oglądałem ich podczas październikowych mistrzostw Polski i widać, że cała nasza duża grupa jest odpowiednio przygotowana. Mam na myśli całą dwunastkę, która wystąpi w Wiśle. W bardzo dobrej formie jest Kamil Stoch, do Dawida Kubackiego i Piotra Żyły zbliżył się właśnie Klemens Murańka. Do dobrej dyspozycji wracają Jakub Wolny i Stefan Hula, który chyba ponownie jest na fali wznoszącej. Postępy zrobili Tomasz Pilch, Paweł Wąsek i Andrzej Stękała oraz młody Jarosław Krzak, który oficjalnie został dołączony do kadry jako trzynasty zawodnik.

Zdjęcie Prezes PZN Apoloniusz Tajner / Tomasz Markowski / Newspix

Dawid Kubacki może być w tym sezonie naszym numerem 1?

- Oczywiście jest to możliwe, zarówno w wariancie normalnym jak i tym związanym z pandemią. Mam tutaj na myśli to, że na pewno wystąpią takie momenty, że ktoś gdzieś nie dojedzie, bo zachorował, albo niektórzy będą rezygnować z jakichś zawodów. Rywalizacja na pewno będzie w tym sezonie nietypowa, będzie inaczej przebiegać niż w poprzednich latach. Będzie wiele nieoczekiwanych zwrotów sytuacji, tego jestem pewien.

Najlepsi zawodnicy poprzedniego sezonu: Stefan Kraft, Karl Geiger, Ryoyu Kobayashi znów będą odgrywać pierwszoplanowe role?

- To na pewno nie jest tak oczywiste, bo było mało sprawdzianów przed sezonem. To, co się działo w sierpniu, nie może być żadnym odzwierciedleniem obecnej sytuacji. Na pewno jednak Kobayashi, czy Kraft są dobrze przygotowani, takie wieści dochodzą z ich obozów.