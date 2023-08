Apoloniusz Tajner wkracza w świat polityki, ale nie zapomina o sportowych korzeniach i doświadczeniach. To właśnie do nich odniósł się, podpytywany o ocenę ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Przyznał niską notę. "Skok z upadkiem. 10,5" - stwierdził. Bez ogródek odpowiedział również na pytanie o Jarosława Kaczyńskiego. Film z udziałem byłego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego trafił do sieci.