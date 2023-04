Anże Lanisek może zostać uhonorowany za swój piękny gest

Dawid Kubacki przedwcześnie zakończył sezon Pucharu Świata, by móc towarzyszyć w szpitalu swojej żonie Marcie, zmagającej się z problemami kardiologicznymi. W efekcie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata spadł na czwarte miejsce, zostając wyprzedzonym przez Stefana Krafta i Anze Laniska. Słoweniec wychodząc na uroczystą ceremonię kończącą sezon zdecydował się na piękny gest i na podium pojawił się z podobizną Kubackiego.

- Dziękuję Dawidowi. Dla mnie to on jest drugi, bo był niesamowity w tym sezonie. Może Halvor był ciut lepszy w drugiej części sezonu. Dawid pokazał, że jest wielkim człowiekiem i wielkim sportowcem. Podczas Turnieju Czterech Skoczni urodziło mu się drugie dziecko. Musi być niesamowicie silnym psychicznie. Pokazał to i wiem, że byłby tu w Planicy i w Vikersund niesamowicie mocny - mówił wtedy w rozmowie z Eurosportem.