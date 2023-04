Poważne rodzinne problemy zdrowotne sprawiły, że przed dwoma tygodniami Dawid Kubacki błyskawicznie wrócił do domu. Tym samym opuścił nie tylko zawody w Vikersund, ale i całą końcówkę sezonu. Wyjaśnił kibicom, że sport zszedł na dalszy plan i że teraz chce być u boku walczącej o życie żony. Marta Kubacka trafiła do szpitala z problemami kardiologicznymi, początkowo jej stan lekarze określali jako ciężki. Na szczęście dziś jest już znacznie lepiej i małżonkowie mogą patrzyć w przyszłość z ostrożnym optymizmem.

"Teraz mogę przekazywać już tylko pozytywne wiadomości, bo z dnia na dzień sytuacja się poprawia. To wszystko pewnie jeszcze trochę potrwa i ta droga wcale nie będzie ani łatwa, ani szybka. Wierzę jednak, że finalnie wrócimy wspólnie do domu i będziemy się mogli dalej cieszyć życiem" - mówił Dawid w dłuższej rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii Sport .

Dodawał, że razem z żoną oglądali transmisję z zakończenia sezonu w Planicy. Oboje wzruszyli się w momencie, w którym Anze Lanisek wyszedł na podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z tekturową podobizną polskiego skoczka .

Oglądaliśmy z Martą razem ten konkurs. I to było dla nas niesamowite przeżycie. Zaczęło się od pozdrowień dla nas od kierownictwa Pucharu Świata, a potem przyszedł sam konkurs. Aż mnie ściskało, że nie mogłem skakać, bo świetnie oglądało się te zawody. To było znakomite widowisko z wieloma dalekimi lotami. Niestety tym razem obejrzałem te zawody sprzed telewizora i tylko mogę sobie wyobrazić, jak ten konkurs przebiegał i jak przyjemnie było w nim skakać. I na koniec takie coś. Te obrazki po konkursie były niesamowite. Płakaliśmy razem z żoną ~ - opowiedział.

Kubacki wierzy w szczerość intencji Laniska. Zresztą niewykluczone, że Słoweniec na tym jednym miłym geście nie poprzestanie. Jak sam zdradził, zastanawia się nawet nad tym, by oddać Dawidowi swój brązowy medal . "Muszę to jeszcze trochę przemyśleć i porozmawiać sam ze sobą" - mówił cytowany przez "Siol.net".

Udzielił również wywiadu portalowi "Delo". Sporo miejsca poświęcił w nim właśnie swojemu polskiemu koledze ze skoczni.

"Dawid Kubacki" pojawił się na podium w Planicy za sprawą Anze Laniska. "Dawid to wspaniały człowiek"

Już przed wyjazdem na zawody w Lahti Anze Lanisek zdał sobie sprawę, że za chwilę może wyprzedzić Kubackiego w klasyfikacji generalnej PŚ. Był to dla niego moment trudny, zważywszy na okoliczności, w jakich Polak wycofał się z rywalizacji. Właśnie wtedy wpadł na pomysł, by w znaczący sposób okazać solidarność z Dawidem i zorganizować akcję z "wprowadzeniem" go na podium. "Rozmawiałem o tym z moją żoną Nastja i z terapeutką. Nastja bardzo pomogła mi przy wdrożeniu planu, włożyła w to dużo wysiłku. Wszystko potoczyło się bardzo szybko i wyszło pięknie, jeśli sądzić po reakcjach ludzi" - powiedział.

Jak zdradził, po wszystkim Kubacki skontaktował się z nim, podziękował i przesłał zdjęcie swojej żony. "Wiele razy mówiłem w ostatnich dniach, że Dawid to wspaniały człowiek. Opuszczając ostatnie konkursy w sezonie i rezygnując z walki o podium klasyfikacji generalnej, pokazał, że skoki narciarskie i sport to nie wszystko. Dał nam jasno do zrozumienia, że najważniejsza jest miłość. Swoim działaniem chciałem okazać mu swój szacunek" - wytłumaczył Słoweniec.

Anze Lanisek z tekturową postacią Dawida Kubackiego na podium klasyfikacji generalnej PŚ w skokach narciarskich / Grzegorz Momot / PAP

Kamil Stoch i jego mały udział w akcji Laniska. "Dzięki temu udało mi się napisać do niego"

Anze cieszy się, że gestem poruszył Polaków. "Czuję się mile widziany w Polsce. Nawet wtedy, gdy walczę o lokaty z Dawidem, Kamilem Stochem czy Piotrem Żyłą. Czuję, że tam kibice wspierają nas wszystkich" - ocenił fanów z zawodów w Zakopanem i w Wiśle.

Okazuje się, że prywatnie najbliżej mu do Stocha, z którym utrzymuje przyjacielskie relacje. Co roku Kamil przyjeżdża do Planicy razem z młodymi adeptami ze swojego zakopiańskiego klubu. Ta inicjatywa niejako połączyła obu panów.

Kiedyś poprosił mnie, żebym przyszedł zobaczyć się z dzieciakami. Zgodziłem się z największą radością. Pamiętam, ile to dla nas znaczyło, kiedy Rok Benkovic [były słoweński skoczek narciarski, mistrz świata i brązowy medalista MŚ z 2005 roku - przyp. red.] odwiedził nas kiedyś na treningu. To dało mi takiego kopa. Wierzę, że - choć nie jestem Polakiem - dzieci z zakopanego też cieszyły się ze spotkania ze mną ~ - ocenił.

Na koniec zasygnalizował, że mały udział w akcji z "Kubackim" na podium i w ogóle w nawiązaniu ściślejszego kontaktu Słoweńca z Dawidem mieli Ewa i Kamil Stochowie. "Regularnie rozmawiam z Kamilem. To jego i jego żonę Ewę poprosiłem o przesłanie mi kontaktu do Dawida. Dzięki temu udało mi się napisać do niego" - podsumował.

Wzruszenie Anze Laniska na podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata / Mateusz Januszek / Newspix

Anze Lanisek z tekturową postacią Dawida Kubackiego i z medalem na szyi za trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ w skokach narciarskich / Grzegorz Momot / PAP

Dawid Kubacki / AFP CHRISTOF STACHE/CS / AFP