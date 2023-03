Wciąż nieznane są więc przyczyny śmierci Antonina Hajka, o której poinformowano w piątek . 36-latek był poszukiwany od wielu miesięcy . Czeskie media informowały o jego zaginięciu już w październiku minionego roku. Wiele wskazuje na to, że znany zawodnik udał się do Malezji, tam bowiem znaleziono jego ostatni ślad.

Ta sytuacja doprowadzała do ro zpaczy rodzinę byłego skoczka narciarskiego , która z czasem traciła nadzieję. W lutym Matej - brat eksreprezentanta Czech przyznawał, że "nic już nie można zrobić". - Przekazaliśmy wszystkie informacje, które mieliśmy. Zostaje nam tylko liczyć na malezyjską policję - powiedział.

Skoki narciarskie. Nie żyje Antonin Hajek - rekordzista Czech w długości skoku

Antonin Hajek był znany przede wszystkim ze świetnych występów na "mamucich" skoczniach. Do dziś wspominany jest jego kapitalny skok z Planicy z 2010 roku, kiedy to pofrunął 236 metrów, ustanawiając niepobity do dziś rekord Czech w długości lotu. Zajął wówczas piątą lokatę w konkursie. Nigdy nie stanął na podium w zawodach Pucharu Świata. Dwukrotnie jednak - w sezonie 2009/10 - był czwarty - na "maucie" w Bad Mittendorf oraz podczas rywalizacji w Sapporo.