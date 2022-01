Andrzej Stękała w obecnym sezonie zdobył dotąd tylko jeden punkt klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Zdarzają mu się przyzwoite skoki, ale takim z pewnością nie był ten w pierwszej serii czwartkowego konkursu. 123 metry to zdecydowanie za mało, by mógł marzyć o awansie do finału.

Turniej Czterech Skoczni. Bischofshofen. Andrzej Stękała zdruzgotany

Na pytanie reportera "Eurosportu" co wydarzyło się w pierwszej serii odpowiedział krótko. - Ty obserwowałeś, powinieneś wiedzieć - wypalił.



- Jestem bardzo zły, nawet nie wiem, co powiedzieć. Jest źle - stwierdził, wcześniejszą wypowiedź tłumacząc sportową złością.



- Jest to frustrujące. Wydaje się, że coś drgnęło, że jest coraz lepiej i to jest dołujące - dodawał, na koniec stwierdzając, że "nie radzi sobie i tyle".



