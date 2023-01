Andrzej Stękała nie przebiera w słowach. Wprost o aktualnej sytuacji. "To frustrujące"

Gdy się to ogląda, wydaje się, jakby brakowało bardzo mało, więc to tym bardziej wkurzające i frustrujące. Jestem wiadomy tego, że dużo poświęcam, aby dobrze skakać. Okres letni przepracowałem najlepiej w swoim życiu, a mam najgorsze wyniki. Ale nie załamuję się. Dalej walczę. Może to w końcu jakoś ruszy. Nie wiem, za rok, może za dwa, a może za pięć. Jeśli za te pięć lat będę skakać i coś się zmieni na lepsze w moich skokach, osiągnę coś większego, to idę w to

~ - wyznał skoczek.