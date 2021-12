Stękała skoczył 132 metry, co dało mu 19. miejsce. Nasz rodak z tej próby był zadowolony, choć zaznaczył, że próby wciąż oddaje się w atmosferze niepewności.



- To jest to, o czym rozmawiamy od Tagiłu. Nie ma powtarzalności, spokoju. Wydaje mi się, że ten skok był całkiem fajny, ale nie jestem nim usatysfakcjonowany, bo spóźniłem - komentował "na gorąco" przed kamerą "Eurosportu".

Andrzej Stękała po kwalifikacjach

- Czuję, że fajnie to idzie to musi się wkraść błąd - dodał, podkreślając, że wciąż drzemią w nim wielkie ambicje.



26-latek opowiedział też o kulisach treningów w Ramsau, z powodu których zabrakło go podczas rywalizacji w Klingenthal.



- To wszystko było "na spokojnie", żebyśmy o niczym nie myśleli, a starali się eliminować błędy - opowiedział.



Stękała, podobnie jak pozostali nasi skoczkowie byli wnikliwie kontrolowani pod kątem sprzętu. O co dokładnie chodziło?



- Chcieli zmierzyć krok, jak wygląda przed kontrolą, na górze, a jak po skoku - wyjawił.



