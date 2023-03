Andrzej Duda reaguje w sprawie żony Dawida Kubackiego

Jak się okazało, żona "Mustafa" boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi. "Wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie" - przekazał skoczek. "Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu ale nie to jest teraz najważniejsze" - dodawał.