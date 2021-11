- Zaskoczyli mnie Polacy. Mają jakiś problem. Kamil, o którym mówiłem, jest silny, ale reszta? Kubacki, Żyła i reszta wyglądali kiepsko - powiedział Austriak w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Jego zdaniem "Biało-Czerwonym" brakował zarówno dynamiki, jak i szybkości.



Goldberger dodał jednak, że to powinno wrócić już w Wiśle i wtedy powinniśmy zobaczyć Polaków w takiej formie, jakiej oczekiwaliby od nich kibice. Legendarny Austriak ocenia, że problem naszych zawodników nie jest na tyle poważny, by należało się nim przesadnie martwić.

Reklama

Zachwycał się za to Kamilem Stochem prognozując, że wciąż stać go na wygrywanie i wiele sukcesów jeszcze przed nim. - Stoch okazał się kimś niezwykłym, to "Kamil King" - powiedział Goldberger.



Zdjęcie Tego nie możesz przegapić. Bądź z nami w Paryżu! /INTERIA.PL

Interia Sport - Gramy Dalej prosto z gali rozdania Złotej Piłki - SPRAWDŹ!



Kto zdobędzie "Złotą piłkę" - SPRAWDŹ!



As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Maria Andrejczyk 79% Dawid Kubacki 21%

głosów: 2551