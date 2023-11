Alkohol, wyrzucenie z kadry i Sri Lanka. Wielki mistrz mimo to zdobył medale

Początek sezonu 1986/1987 był jednak w jego wykonaniu przeciętny - wprawdzie wygrał w Lake Placid, ale w Thunder Bay miał już problem z wejściem do czołowej dziesiątki. Wszystko to była jednak tylko przygrywka przed skandalem, jaki wybuchł w trakcie Turnieju Czterech Skoczni. Nykanen w ogóle nie palił się do startu, ale ostatecznie przyjął powołanie na prestiżowe zawody. W Oberstdorfie był jednak dopiero piętnasty, a w Garmisch-Partenkirchen zajął dziewiąte miejsce, od początku sprawiając wrażenie osoby, która mało poważnie pochodzi do startu - korzystał z pożyczonych nart, opuszczał treningi.