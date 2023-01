Ależ wpadka Kamila Stocha! Skoczek podpadł fanom futbolu?

Każdy fan skoków narciarskich wie, że miłość Kamila Stocha do sportu nie ogranicza się jedynie do uprawianej przez niego dyscypliny. Reprezentant Polski chętnie obserwuje poczynania polskich siatkarzy, jest również wiernym fanem Liverpoolu, angielskiego klubu piłkarskiego. Podczas nietypowej zabawy dziennikarz TVP Sport zadał Kamilowi kilka pytań o tematyce sportowej. Skoczek z Zębu zestresował się jednak quizem do tego stopnia, że nie odpowiedział na jedno z najprostszych dla niego pytań.