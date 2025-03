Mimo że MŚ wciąż trwają, dyskusja o przyszłości i skoków i trenera naszej kadry jest gorąca. Oliwy do ognia dolewa właśnie Adam Małysz . Jego słowa nie uspokoją ani Thomasa Thurnbichlera, ani fanów. Prezes PZN sygnalizuje możliwe rozstanie z Austriakiem. Wypowiada się również na temat decyzji o niewłączeniu Kamila Stocha do składu na mistrzostwa w Norwegii.

Dni Thurnbichlera w polskiej kadrze policzone? "Zarząd bardzo mocno się zastanawia"

Okazuje się, że zarząd Polskiego Związku Narciarskiego rozważał wystąpienie przeciwko Thurnbichlerowi i zakwestionowanie jego decyzji o braku powołania Stocha. "Przyszła do zarządu propozycja Thomasa, kto jedzie na mistrzostwa świata, a kto nie. Uzasadnił to, dlaczego Kamil ma nie jechać. Było sporo dyskusji, dwa dni zastanawialiśmy się, czy postąpić wbrew Thomasowi i wysłać Kamila, ale ostatecznie zarząd uznał, że to osoba, która jest odpowiedzialna za skoczków i postanowił zrobić, tak jak trener chciał. Trenera za to się rozliczy" - przyznaje Małysz w "Dzień dobry TVN"