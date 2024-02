- Co do Dawida, to widzieliśmy bardzo podobną sytuację (do Piotra Żyły - przyp.). Również leciał wolno w powietrzu, a do tego jeszcze go odbiło tyłami od zeskoku. Takie upadki, na takim poziomie, rzadko się zdarzają. Powiem szczerze, że dawno nie widziałem w Pucharze Świata, żeby ktoś tak spektakularnie upadł. Dosyć śmiesznie to wyglądało, najważniejsze że nic poważnego mu się nie stało. Widać, że plecami przeorał po nartach i na pewno jakieś dolegliwości bólowe się pojawią. Już w busie będzie trochę czuł, to z pewnością było bardzo bolesne

~ ocenił Maciusiak