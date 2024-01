Ależ gratka dla fanów skoków narciarskich. Noriaki Kasai wraca na skocznię

Noriaki Kasai to postać, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. 51-letni Japończyk od wielu już lat reprezentuje swój kraj na arenach międzynarodowych jako skoczek narciarski i niewiele wskazuje na to, aby planował w najbliższej przyszłości przejść na sportową emeryturę. Jeden z najbardziej utytułowanych reprezentantów kraju kwitnącej wiśni jeszcze nie tak bardzo podkreślał w rozmowach z mediami, że jego celem są... nadchodzące zimowe igrzyska olimpijskie , które odbędą się w 2026 roku w Mediolanie oraz Cortina d'Ampezzo .

Noriaki Kasai wystąpi w Pucharze Kontynentalnym w Sapporo

Z początku większość kibiców spektycznie podchodziła do ambitnych planów 51-letniego skoczka narciarskiego. Od jego ostatniego występu w konkursie Pucharu Świata minęło już bowiem kilka lat, a w ostatnim czasie zobaczyć można go było w akcji przeważnie podczas mistrzostw kraju. Jak się okazuje, doświadczony sportowiec nie ma zamiaru jednak dać za wygraną. Zdołał on bowiem namówić sztab szkoleniowy reprezentacji Japonii, aby pozwolono mu wziąć udział w najbliższych zawodach Pucharu Kontynentalnego.