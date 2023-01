Mniej radośnie było w konkursie mężczyzn. Jedno, na co Adam Niżnik nie może kręcić głowy po konkursie, to fakt, że nie przegrał o włos. Najlepszy z "Biało-Czerwonych" stracił do wyprzedzającego go Kahofera 11,2 pkt. Nasz zawodnik w obu seriach spisał się bardzo podobnie. Zaczął od skoku na 90 m, a w finale dodał do tej odległości 2,5 metra.