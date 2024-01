Z Turnieju Czterech Skoczni Polacy mieli prawo wracać z umiarkowanymi uśmiechami na twarzy. Biało-Czerwoni bowiem w ostatnich dwóch konkursach tej prestiżowej imprezy pokazali, że ich forma zdaje się z konkursu na konkurs rosnąć. Pozostało jedynie potwierdzić to wrażenie podczas nowego formatu w Pucharze Świata . Mowa rzecz jasna o PolSKIm Turnieju, który w tym roku debiutuje w kalendarzu. W jego skład wchodzą konkursy na skoczniach w: Wiśle, Szczyrku oraz Zakopanem.

Trzeba jednak uczciwie przyznać, że weekend na obiekcie imienia Adama Małysza był zwyczajnie nieudany. Nasi skoczkowie wyraźnie odstawali od światowej czołówki i kolejny raz kibice zostali obdarci z wszelkich złudzeń. Co więcej, najgorszym z naszych zawodników był Kamil Stoch , który podczas prestiżowego turnieju w Niemczech i Austrii wydawał się być zdecydowanie najstabilniejszym i najlepszym z naszych zawodników.

Ależ błysk Kamila Stocha, co za skok! Stabilizacja Piotra Żyły

Po skokach w Wiśle u Stocha widać było ogromne rozczarowanie. Nieco lepiej poszło Dawidowi Kubackiemu, Piotrowi Żyle, Pawłowi Wąskowi i Aleksandrowi Zniszczołowi, ale to wciąż nie były takie wyniki, jakich by oczekiwali. Szansa na poprawę przyszła jednak bardzo szybko. Z racji formuły turniejowej PolSKI-ego Turnieju skoczkowie do rywalizacji powrócili już po jednym dniu przerwy. Tym razem areną zmagań była skocznia normalna w Szczyrku, a więc obiekt, na którym zwyczajowo można przetrenować kilka rzeczy.