Gdy Norwegowie w ubiegłym sezonie jasno dali do zrozumienia, że nie chcą kontynuować współpracy z Alexandrem Stoecklem , kibice i dziennikarze zaczęli się zastanawiać, jak dalej potoczy się kariera austriackiego szkoleniowca. Latem okazało się, że o fertę 51-latkowi złożył Polski Związek Narciarski . Propozycja polskich działaczy została przyjęta i ogłoszono wówczas, że Alexander Stoeckl został dyrektorem sportowym ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej.

Po pierwszych miesiącach pracy Stoeckla w Polskim Związku Narciarskim niespodziewanie głos na temat Austriaka zabrał prezes PZN, Adam Małysz. Legendarny skoczek przyznał, że nie do końca jest zadowolony z postawy byłego trenera norweskiej kadry. "Chcieliśmy, żeby Stoeckl był przywódcą całych skoków. Ale czujemy, że trochę za bardzo stał się teamem. Brakuje trochę dystansu. Widzieliśmy, jak Słoweńcy potrafili walczyć o swoje na lotach i w Willingen po dyskwalifikacji Zajca. A u nas Alexa nie widać, a po to Thomas go chciał, aby walczył o nasz team. Oczywiście, bardzo dużo zrobił i robi dalej, ale wydaje mi się, że w pewnych momentach cały czas tylko uspokaja, że będzie dobrze, że trzeba dać czas, itd. Wiem, że tego czasu nie ma" - tłumaczył na antenie TVP Sport.