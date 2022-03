"Biało-Czerwoni" notują bardzo słaby sezon, czego potwierdzeniem są kompletnie dla nich bezbarwne, trwające właśnie mistrzostwa świata w lotach w Vikersund. Już na półmetku indywidualnej rywalizacji wiadomo, że realne szanse na miejsce w czołowej "10" ma tylko jeden z nich - Jakub Wolny.

Skoki narciarskie. Alexander Pointner potwierdza rozmowy

Możliwe zatem, że po zakończeniu sezonu dojdzie do zmiany na stanowisku trenera. Przed kilkoma dniami pojawiła się informacja (którą jako pierwszy podał serwis Sport.pl), że w gronie kandydatów na nowego szkoleniowca jest twórca potęgi austriackich skoków, Alexander Pointner. Pytany o to Adam Małysz enigmatycznie stwierdził jedynie, że "nie zaprzecza", iż ten właśnie trener jest jednym z tych, na którego władze PZN mogą się zdecydować. Dodawał jednak, że Michal Doleżal wciąż ma szansę na to, by pozostać na stanowisku.

Pointner w rozmowie z "Kleine Zeitung" potwierdził, iż rozmawiał z polskimi przedstawicielami. - Są konstruktywne dyskusje, które cechują się wzajemnym szacunkiem - stwierdził, trzeba przyznać, niezwykle kurtuazyjnie.

Austriak w latach 2004-2014 prowadził reprezentację swojego kraju, która kompletnie zdominowała rywalizację na skoczniach świata. Po rozstaniu z drużyną narodową przez chwilę współpracował z byłym mistrzem świata juniorów, Władimirem Zografskim.