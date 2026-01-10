Alert w Zakopanem. Będzie bardzo niebezpiecznie, kłopot dla organizatorów PŚ
W Zakopanem trwa Puchar Świata w skokach narciarskich (10-11 stycznia). To pożegnalne zawody Kamila Stocha na Wielkiej Krokwi. Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji wszystkie osoby przebywające w powiecie tatrzańskim otrzymały alerty. Sytuacja może być naprawdę niebezpieczna. Organizatorzy Pucharu Świata mają zatem kłopot.
Puchar Świata w skokach narciarskich znowu zawitał do Zakopanego. Dostojna 100-latka Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza znowu gości najlepszych skoczków świata.
Z tym że nie wszystkich. Wielu zawodników z czołówki nie zdecydowało się na przyjazd do Zakopanego. To efekt wyczerpującego Turnieju Czterech Skoczni, który skończył się kilka dni temu (6 stycznia).
Treningi dla Norwega i Słoweńca. Dawid Kubacki najlepszym z Polaków
Za nami treningi w Zakopanem. Pierwszy z nich wygrał Norweg Marius Lindvik, a drugi Słoweniec Domen Prevc. Polacy w pierwszym treningu nie wzięli udziału. W drugim najlepszym z Biało-Czerwonych był Dawid Kubacki, który zajął 12. miejsce.
Nie skakał Kacper Tomasiak, który ma się pojawić dopiero w kwalifikacjach.
Nagły komunikat RCB. Organizatorzy Pucharu Świata mają kłopot
Zaraz po treningu wszyscy mieszkańcy powiatu tatrzańskiego otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).
Uwaga! Dziś i jutro (10/11.01) prognozowane są intensywne opady śniegu. Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe
Alert RCB został wysłany także do osób przebywających na terenie: części woj. śląskiego (powiaty: bielski, Bielsko-Biała, cieszyński i żywiecki); części woj. kujawsko-pomorskiego (powiaty: świecki, tucholski, Grudziądz, grudziądzki); części woj. małopolskiego (powiaty: nowotarski, suski i tatrzański).
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał drugi stopień ostrzeżenia. Prognozuje on w tych dniach opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 30 cm, w górach od 25 cm do 40 cm.
Do tego obowiązuje pierwszy zagrożenia z powodu silnego mrozu. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od minus 18 stopni Celsjusza do minus 15 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich około -20°C. Temperatura maksymalna w dzień od -13 do -10. Wiatr o średniej prędkości od 0 km/h do 10 km/h.
Do tego na niedzielę prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne.
Z Zakopanego - Tomasz Kalemba, Interia Sport