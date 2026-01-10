Partner merytoryczny: Eleven Sports

Alert w Zakopanem. Będzie bardzo niebezpiecznie, kłopot dla organizatorów PŚ

Tomasz Kalemba

W Zakopanem trwa Puchar Świata w skokach narciarskich (10-11 stycznia). To pożegnalne zawody Kamila Stocha na Wielkiej Krokwi. Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji wszystkie osoby przebywające w powiecie tatrzańskim otrzymały alerty. Sytuacja może być naprawdę niebezpieczna. Organizatorzy Pucharu Świata mają zatem kłopot.

Zakryta śniegiem skocznia narciarska otoczona lasem, na obiekcie pracują dwa pojazdy do przygotowywania pokrywy śnieżnej, po prawej stronie widoczna infografika z alertem RCB oraz mapą Polski z oznaczonym obszarem objętym ostrzeżeniem.
Wielka Krokiew i alert RCBGrzegorz Momot/PAP/gov.plINTERIA.PL

Puchar Świata w skokach narciarskich znowu zawitał do Zakopanego. Dostojna 100-latka Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza znowu gości najlepszych skoczków świata.

Z tym że nie wszystkich. Wielu zawodników z czołówki nie zdecydowało się na przyjazd do Zakopanego. To efekt wyczerpującego Turnieju Czterech Skoczni, który skończył się kilka dni temu (6 stycznia).

Będzie jeszcze zimniej. Nadciągają silne mrozy. Są alerty dla Małopolski i PodkarpaciaPolsat News

Treningi dla Norwega i Słoweńca. Dawid Kubacki najlepszym z Polaków

Za nami treningi w Zakopanem. Pierwszy z nich wygrał Norweg Marius Lindvik, a drugi Słoweniec Domen Prevc. Polacy w pierwszym treningu nie wzięli udziału. W drugim najlepszym z Biało-Czerwonych był Dawid Kubacki, który zajął 12. miejsce.

Nie skakał Kacper Tomasiak, który ma się pojawić dopiero w kwalifikacjach.

    Nagły komunikat RCB. Organizatorzy Pucharu Świata mają kłopot

    Zaraz po treningu wszyscy mieszkańcy powiatu tatrzańskiego otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

    Uwaga! Dziś i jutro (10/11.01) prognozowane są intensywne opady śniegu. Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe
    tak treść wiadomości przyszła na telefony komórkowe.

    Alert RCB został wysłany także do osób przebywających na terenie: części woj. śląskiego (powiaty: bielski, Bielsko-Biała, cieszyński i żywiecki); części woj. kujawsko-pomorskiego (powiaty: świecki, tucholski, Grudziądz, grudziądzki); części woj. małopolskiego (powiaty: nowotarski, suski i tatrzański).

    Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał drugi stopień ostrzeżenia. Prognozuje on w tych dniach opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 30 cm, w górach od 25 cm do 40 cm.

    Do tego obowiązuje pierwszy zagrożenia z powodu silnego mrozu. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od minus 18 stopni Celsjusza do minus 15 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich około -20°C. Temperatura maksymalna w dzień od -13 do -10. Wiatr o średniej prędkości od 0 km/h do 10 km/h.

    Do tego na niedzielę prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne.

    Z Zakopanego - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Dwie ratraki przygotowujące skocznię narciarską w zimowym krajobrazie, otoczoną świerkami oraz trybunami po bokach stoku. Śnieg pokrywa całą infrastrukturę sportową i drzewa, dodając zimowej atmosfery.
    Wielka Krokiew w ZakopanemGrzegorz MomotPAP
    Tak wygląda obecnie Wielka Krokiew
    Wielka KrokiewCOS Zakopanemateriały prasowe
    Skocznia narciarska otoczona trybunami z widownią, śnieg na zeskoku oraz wokół niego, w tle las i elementy infrastruktury sportowej, barwne banery sponsorów.
    Wielka KrokiewDamian KlamkaEast News

