Najdalej z biało-czerwonych w pierwszej serii doleciał Aleksander Zniszczoł. 29-latek mimo trudnych warunków uzyskał aż 146 metrów i z nawiązką prowadził nad resztą stawki. Znajdujący się za nim Ryoyu Kobayashi tracił do Polaka ponad 12 punktów. Niestety przewaga z 1. serii nie przełożyła się ostatecznie na największy sukces w karierze zawodnika WSS Wisła.

Zniszczoł miał wszystko, by triumfować w Willingen. Ale ten drugi skok...

Polscy kibice wierzyli, że prowadzącego po 1. serii Zniszczoła stać będzie na powtórzenie znakomitego skoku. Niestety przegrał on z warunkami. Zaraz po wyjściu z progu otrzymał mocny podmuch, który przekreślił szanse na daleki lot. 130,5 metra wystarczyło jedynie na zajęcie 8. pozycji. Tym samym wyrównał najlepszy start w karierze. W sobotnim konkursie również był ósmy .

W niedzielę w Willingen triumfował Andreas Wellinger . Reprezentant Niemiec wyprzedził Ryoyu Kobayashiego, a także Gregora Deschwandena. Dzięki temu odrobił część strat do Stefana Krafta w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Przyczyny słabego skoku w 2. serii? Aleksander Zniszczoł zdradził szczegóły

W rozmowie z redakcją "Eurosport" Zniszczoł nie krył rozczarowania z powodu straconej szansy. Zawodnik przeanalizował swoją próbę i wskazał, co zawiodło.

Niestety, skok na progu był dobry, ale zepsułem go trochę na buli. Skręciło mnie, prawa narta zaczęła mi uciekać, starałem się wyprowadzić lot na prosto i tam straciłem równowagę i prędkość. Jestem zły, bo jestem 8. ale to chyba dobrze, nie? (śmiech).

- Jestem zły, bo chciało się więcej, ale no trudno, trzeba jeszcze poczekać. [...] Myślę że jak na razie wytrzymałem presję i nie starałem się jej na siebie nakładać - dodał.

Skoczek zapytany został także o pierwszy skok, po którym prowadził w Willingen. Zniszczoł podkreślił, że pod kątem technicznym była to próba niemal nienaganna - To była petarda. Wszystko się zgrało - dobra rotacja, połączenie od razu za progiem z nartami, super prędkość. Do tego doszła malutka pomoc na dole - skwitował 29-latek.