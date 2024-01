Aleksander Zniszczoł wciąż czeka na debiut w mistrzostwach świata w lotach. Może być zaskoczeniem

Aleksander Zniszczoł uchodzi za jednego z lepszych lotników w polskiej kadrze. W 2020 roku pojechał na mistrzostwa świata w lotach do Planicy , które ze względu na pandemię nie doszły do skutku na początku roku i zostały przeprowadzone dopiero w grudniu.

Aleksander Zniszczoł liczy na dobrą zabawę i dobry wynik

Teraz raczej mu to nie grozi, bo w ostatnim czasie prezentuje najwyższą formę z grona polskich skoczków. W ostatnim konkursie Pucharu Świata w Zakopanem był 11.

Widać, że nasz zawodnik jest mocno nastawiony na tę imprezę i z nadzieją patrzy na to, co wydarzy się w kolejnych dniach.

Tęsknię już za dalekimi lotami. Jest nadzieja na naprawdę dobry wynik. Jestem bardzo nastawiony na te mistrzostwa świata. Bardzo podbudowało mnie Zakopane. Coraz częściej powtarzają się moje dobre skoki. To są próby, które pozwalają wskoczyć do "10"

Jego wielką zaletą jest znakomite czucie powietrza. To zresztą docenia Thomas Thurnbichler , trener polskiej kadry, który właśnie Zniszczołowi - jako pierwszemu - daje do testowania nowe kombinezony.

- W powietrzu czuję się znakomicie. Wiele razy trenowałem w tunelu aerodynamicznym i często wyglądało to bardzo dobrze. To na pewno pomogło. Na MŚ w lotach przyjechałem bez konkretnego celu. Chcę się po prostu dobrze bawić dalekimi lotami. Wiem, że jeśli oddam dobre skoki, to będę się też cieszył z wyniku - zakończył wiślanin.