Zniszczoł w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego zajmuje czwarte miejsce, co w tym momencie daje Polsce dodatkowe miejsce w zawodach Pucharu Świata. Wszystko rozstrzygnie się po najbliższych zawodach Pucharu Kontynentalnego w Ruce.

W niedzielę Zniszczoł po pierwszej serii był na czwartym miejscu. Skoczył 129,5 m, za co otrzymał 127,5 pkt. Wyprzedzali go Leitner, Norweg Sindre Ulven Joergensen i Aigner. Polak do miejsca na podium tracił 6,3 "oczka".