Aleksander Zniszczoł sprawdzi się w innej roli. "Gość specjalny"

O ile liderzy kadry narodowej mierzyli się w minionym sezonie z kryzysem, o tyle Aleksander Zniszczoł stał się najjaśniejszym punktem zespołu. 30-latek regularnie punktował w zawodach Pucharu Świata, co ostatecznie pozwoliło mu zająć 19. miejsce w klasyfikacji generalnej. Mało tego, kilka razy atakował podium. W końcu szczęście uśmiechnęło się do naszego Orła w Finlandii.

To wielka pasja Aleksandra Zniszczoła. Będzie miał okazję się nią pochwalić

"To nie pierwszy raz kiedy Aleksander reprezentuje nasze barwy Beef Master Tomaszny. Tym razem również będzie razem z nami podczas WSPÓLNE GRILLOWANIE V i pokaże swoje umiejętności przyrządzania steków - specjalnie dla Was! Nasz gość będzie z nami już od początku imprezy - zachęcamy do rozmów, nie tylko o stekach i jego pasji do grillowania, ale również o skokach oraz planach na przyszłość" - zakomunikowano.