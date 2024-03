Aleksander Zniszczoł po raz pierwszy na podium Pucharu Świata

Aleksander Zniszczoł został pierwszym Polakiem, który w tym sezonie zameldował się na podium Pucharu Świata. Zajął trzecie miejsce w niedzielnym konkursie indywidualnym w Lahti. To jego życiowy sukces w zawodach indywidualnych, gdzie pierwszy raz stanął na podium. Tylko on z Polaków awansował do drugiej serii. Wygrał Austriak Jan Hoerl, który wyprzedził Słoweńca Petera Prevca.