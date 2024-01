Aleksander Zniszczoł "rozgrzesza" Dawida Kubackiego i Kamila Stocha

Na końcu pełen wiary odniósł się do walki o udział w konkursie drużynowym podczas nadchodzących mistrzostw świata w lotach na Kulm. - Czuję się dobrze. Myślę, że będzie dla mnie to miejsce. Gdybym nie wierzył, to chyba nie miałbym tam po co jechać - słusznie odparł zawodnik.