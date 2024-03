Aleksander Zniszczoł nie kryje radości do konkursie. Padła ważna deklaracja

Aleksander Zniszczoł jedynym Polakiem w serii finałowej w Lahti. "Nie będę narzekał"

Szczególnie, kiedy na wieży wieje, to jest dosyć nieprzyjemnie. Na zeskoku różnie to bywa. W pierwszej serii miałem tych punktów odjętych dziewięć, a szczerze powiedziawszy było bardzo ciężko, szczególnie na buli. W drugiej serii było tych punktów odjętych piętnaście, a powietrze było strasznie "dziurawe"

Choć warunki rzeczywiście nie należały do najprzyjemniejszych, Polakowi udało się ukończył rywalizację w czołówce. 29-latek przyznał, że robi wszystko co w jego mocy, aby tej zimy uzbierać jak najwięcej punktów do klasyfikacji generalnej i cieszy go każdy konkurs, w którym zajmuje miejsca w TOP10.