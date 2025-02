Aleksander Zniszczoł najlepszym z Polaków. Ryoyu Kobayashi poza konkursem

Polscy skoczkowie mieli prawo do Lake Placid przyjeżdżać ze zwieszonymi głowami, bo weekend w Willingen, który poprzedzał wylot do USA , był bardzo nieudany dla naszych zawodników. Zdecydowanie najgorzej na niemieckiej skoczni wyglądał Aleksander Zniszczoł .

Wedle tego, co mówił trener Thurnbichler poszukiwanie formy Zniszczoła miało nastąpić w czwartek, ale matka natura nie dała za wygraną i skakania nie było. To jednak nie przeszkodziło Zniszczołowi oraz trenerowi na wprowadzenie pewnych poprawek, które widoczne były w dwóch seriach treningowych.

Aleksander Zniszczoł najlepszy z Polaków. Żyła i Wolny na skraju

W tych bowiem Zniszczoł był zdecydowanie najlepszym z Polaków. Dwukrotnie plasował się w czołowej dziesiątce, a drugą serię zakończył nawet na trzecim miejscu. Z bardzo dobrej strony pokazał się także Dawid Kubacki . Nieco gorzej wypadła pozostała trójka, a wśród nich także Paweł Wąsek . Niemniej jednak były to pozytywne wieści przed kwalifikacjami.

Rozpoczęło się w bardzo słabym stylu, bo Piotr Żyła w swoim skoku kwalifikacyjnym osiągnął ledwie 105 metrów, a to sprawiało, że sytuacja z awansem wisiała na ostrzu noża. Ostatecznie Żyła do konkursu się "wczłapał". Niewiele lepiej spisał się Jakub Wolny, który wylądował metr dalej i jako ostatni zakwalifikował się do konkursu. Nieco lepsze nastroje polscy kibice mogli mieć po skoku Dawida Kubackiego, który osiągnął 113 metrów.