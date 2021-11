Dodatkowe miejsce na zawody Pucharu Świata w Ruce pozostało do obsadzenia po tym, jak u Klemensa Murańki w miniony weekend wykryto koronawirusa i musiał on zostać na kwarantannie w Rosji.

Kadra A wraz juniorami tuż po zawodach w Niżnym Tagile udała się do Falun na kilkudniowe zgrupowanie. Po nim sztab szkoleniowy miał podjąć decyzję o tym, kto wystąpi w drugim weekendzie PŚ. W środę Polski Związek Narciarski ogłosił, że tym zawodnikiem będzie Aleksander Zniszczoł.

27-latek do Finlandii uda się razem z trenerem Krzysztofem Miętusem. Pierwsze zmagania na skoczni zaplanowano na najbliższy piątek. To wtedy odbędą się kwalifikacje do pierwszego z konkursów.

Reklama

Oprócz Zniszczoła w Ruce wystąpią także: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Jakub Wolny oraz Stefan Hula.

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Kamil Stoch 32% Jan-Krzysztof Duda 68%

głosów: 3286

AB