Aleksander Zniszczoł był pewny wyjazdu na igrzyska. "Trudno mi zaakceptować to, co się dzieje"

Tomasz Kalemba

Aleksander Zniszczoł tej zimy nie zdobył jeszcze ani jednego punktu w Pucharze Świata, a przecież dwa ostatnie sezony były jego najlepszymi w karierze. Dwukrotnie stawał na podium PŚ i do marca ubiegłego roku był pewien wyjazdu na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Decyzją trenera Macieja Maciusiaka, co było zresztą oczywiste, 31-latek w Predazzo nie wystąpi. Czy w karierze doczeka się jeszcze olimpijskiego debiutu?

Dwóch mężczyzn ubranych w sportowe kurtki i czapki z logotypami sponsorów, jeden z nich trzyma kask i przyciska dłoń do czoła, drugi obserwuje sytuację z poważnym wyrazem twarzy.
Maciej Maciusiak i Aleksander ZniszczołKai Taller/Arena Akcji/Newspix.pl/Foto Olimpik/NurPhoto/AFPINTERIA.PL
Z Aleksandrem Zniszczołem rozmawialiśmy w Oberstdorfie na mistrzostwach świata w lotach narciarskich zaraz po tym, jak opublikowany został skład kadry na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Niespodzianki nie było i skoczka z Wisły zabrakło w reprezentacji Polski.

Trener Maciej Maciusiak postanowił, że w Predazzo zobaczymy: Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha i Pawła Wąska.

Aleksander Zniszczoł: brałem wyjazd na igrzyska za coś pewnego

Zniszczoł nigdy do tej pory nie wystąpił w igrzyskach, a kolejna szansa będzie dopiero za cztery lata. Wtedy będzie miał 35 lat. Czy zatem widzi siebie w kolejnych igrzyskach?

- Chciałbym, ale to są tylko marzenia. Trzeba do nich dążyć, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie - przyznał nasz skoczek.

Po ostatniej zimie można było stwierdzić, że Zniszczoł ma duże szanse na wyjazd na igrzyska. On sam był tego niemal pewny.

Brałem ten wyjazd na igrzyska za coś pewnego. Zupełnie nie spodziewałem się tak słabego sezonu. W czasie Pucharu Kontynentalnego w Ruce dotarło do mnie, że kolejne igrzyska w karierze będą beze mnie. Stałem w miejscu i kopałem się z tym, jak jest. Trudno było mi zaakceptować to, co się dzieje. Był plan na to, co zrobić. Sam też w tym wszystkim też grzebałem
mówił Zniszczoł.

Nasz skoczek na razie nie chciał analizować tego, co się stało w tym sezonie, ale przyznał, że na to przyjdzie czas po sezonie.

    MŚ w lotach zaczął dobrze, ale potem była walka o kwalifikację

    Zniszczoł dostawał tej zimy wiele szans, ale żadnej nie wykorzystał. Po tym, jak punktów PŚ nie zdobył też w Sapporo, zapowiedział, że liczy na przebudzenie na "mamucie".

    31-latek to specjalista od lotów i to potwierdził w pierwszym skoku treningowym. Skoczył 205,5 m, ale potem było tylko gorzej.

    - Ten pierwszy skok był w porządku i dał mi trochę frajdy. Drugi już nie był taki, bo odbicie znowu było bardziej w miejscu. Ten kwalifikacyjny nie był najgorszy na progu, ale poczułem, jak wykręcało mi prawą nartę za progiem. To był ciężki skok w trudnych warunkach - ocenił Zniszczoł, który w kwalifikacjach osiągnął tylko 166 metrów.

    Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Skoczek narciarski w pozycji najazdowej na rozbiegu, ubrany w kombinezon sportowy i kask, na tle oświetlonej skoczni i reklamy Orlen.
    Aleksander ZniszczołPZNmateriały prasowe
    Dwóch mężczyzn w ciepłych kurtkach ze sponsorami Orlen, stojących blisko siebie, skupieni, w tle rozmyte światła.
    Maciej Maciusiak i Adam MałyszAndrzej IwańczukEast News
    Skoczek narciarski w locie, ubrany w kombinezon oraz kask i gogle ochronne, numer startowy 17, dynamiczny moment skoku na tle rozmytego tła.
    Aleksander ZniszczołFREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCYAFP

