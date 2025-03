Aleksander Zniszczoł błysnął w Oslo. Polak w ścisłej czołówce

O godzinie 15:45 rozpoczęły się kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w Oslo (17:00). Jako pierwszy z "Biało-Czerwonych" na belce pojawił się z numerem 18 Maciej Kot. Skoczył przyzwoicie, osiągając 119 metrów (skocznia Hollmenkollbakken ma HS 134). Oczywiście nie musiał się martwić o awans do głównych zawodów. Niebawem blisko niego na tablicy wyników pojawili się kolejni Polacy. Zaczęło się od Kamila Stocha, który wracając po nieobecności na mistrzostwach świata zanotował 118 metrów.

Prolog w Oslo. Świetny występ Aleksandra Zniszczoła

Wyprzedził go dopiero Karl Geiger. Przy "lepszej "rekompensacie" i skoku dłuższym o metr otrzymał notę lepszą o 5,1 pkt. Nie doskoczył do nich Paweł Wąsek, który nieznacznie przekroczył granicę 120 metrów. Oznaczało to, ze już na pewno to Zniszczoł będzie najlepszym z "Biało-Czerwonych". Pozostawało pytanie, jaki poziom zaprezentuje czołówka Pucharu Świata. Nie wszyscy pokazali odpowiedni - Austriak Maximilian Ortner wylądował na 106. metrze i końcowo na 51. miejscu. "Wpuścił" do zawodów Amerykanian Andrewa Urlauba. Stefan Kraft też nie zachwycił, ale 116,5 metra dało miejsce w końcówce trzeciej dziesiątki.