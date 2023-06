Ale numer. Zaskakująca oferta dla Adama Małysza. Prezes PZN wyznaje wprost

Nie wiem, czy to nie jest jakaś plotka. Natomiast jeśli miałoby ewentualnie do tego dojść, Piotrek jest szybki i jest w treningu. Pokazywał, że mięśnie ma nabite. Skoczkowie generalnie mają nieco "wątłe" góry, bo muszą takie mieć. Natomiast mają też bardzo silne nogi. Może w oktagonie te nogi też się przydadzą do czegoś. Poza tym ciągle trenuje. Jeżeli będzie miał przeciwnika, który już w treningu nie jest, tylko przygotowuje się wyłącznie do walki, może się okazać, że pokona go wytrzymałością i szybkością

~ stwierdził Apoloniusz Tajner, który z bliska śledził rywalizację w igrzyskach europejskich na Średniej Krokwi