Ale numer! Gigantyczny koszmar Niemca wybawił Polaka. Kluczowe 0,2 punktu

W końcówce kwalifikacji do konkursu skoków narciarskich w Innsbrucku - rozgrywanego w ramach Turnieju Czterech Skoczni - doszło do sensacyjnego zdarzenia. Niespodziewanie swój skok w koszmarny sposób popsuł reprezentant Niemiec Karl Geiger, przez co nie zobaczymy go w konkursie. Na jego wpadce skorzystał... Stefan Hula, wyprzedzając Karla Geigera o 0,2 punktu.