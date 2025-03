Alarm w Trondheim. Nagły koniec, potem ważne wieści z polskiego obozu

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym rozkręciły się już na dobre. We wtorek odbędą się pierwsze treningi panów na dużej skoczni. Wcześniej natomiast swoje próby oddawały kobiety. Nie miały one szczęścia co do panujących warunków. Podczas trzeciej serii organizatorzy stwierdzili, że robi się zbyt niebezpiecznie. Polki oraz ich rywalki znalazły się w skomplikowanej sytuacji.