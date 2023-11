Inauguracja sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich to moment na który czekali zapewne wszyscy fani tej dyscypliny sportu. Niestety, ci z Polski nie mieli przed piątkowymi kwalifikacjami na skoczni w Ruce wielu powodów do zadowolenia. Podopieczni trenera Thomasa Thurnbichlera w treningach spisali się bowiem... delikatnie mówiąc przeciętnie .

Podczas pierwszej sesji treningowej żaden z polskich skoczków nie znalazł się nawet w czołowej dwudziestce . Najlepszy Aleksander Zniszczoł po skoku na odległość 131,5 m zajmował dopiero 22. lokatę. W drugiej serii skoków najwyżej z "Biało-Czerwonych" uplasował się 19. Kamil Stoch , który w swojej premierowej próbie... nie doskoczył nawet do setnego metra . Warto odnotować, że najlepszy w obu treningach był Stefan Kraft , który udowodnił, że rozpoczyna sezon w kapitalnej formie.

Thomas Thurnbichler: Nie byłem pewny, czy Dawid Kubacki będzie chciał dalej to robić. WIDEO

Thomas Thurnbichler: Nie byłem pewny, czy Dawid Kubacki będzie chciał dalej to robić. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Skoki narciarskie. Andreas Wellinger wygrał kwalifikacje przed konkursem Pucharu Świata w Ruce

Choć na belce zasiadali coraz lepsi zawodnicy, nikt przez długi czas nie był w stanie wyprzedzić Gregora Deschwandena (143 m). Zrobił to dopiero Andreas Wellinger, skacząc 144 m. Sędziowie natychmiast skrócili więc nieco rozbieg, a w tych warunkach jako pierwszy musiał sobie poradzić Piotr Żyła. 124 metry dały mu oczywiście awans, lecz nie pozwoliły walczyć o wyższe lokaty. Ostatni z "Biało-Czerwonych" Dawid Kubacki nie wybił się na tle kolegów. Zmierzono mu 118 m. Oznaczało to jednak, że wszyscy Polacy wywalczyli prawo do występu w sobotnim konkursie.