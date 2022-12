Czołowi skoczkowie świata sposobią się do rywalizacji w 71. Turnieju Czterech Skoczni. Już w środę odbędą się kwalifikacje do konkursu w Oberstdorfie, a zmaganiom, według prognoz pogody towarzyszyć ma wyjątkowa jak na tę porę roku aura. Niepokoi to Alexandra Pointnera, który w swoim felietonie dla "Tiroler Tageszeitung" wskazał, że "temperatury w okolicach 10 stopni Celsjusza i południowy wiatr nie są tym, czego jakikolwiek trener oczekuje dla swoich zawodników". Szkoleniowiec wytypował też "wielką czwórkę", która jego zdaniem powalczy o końcowy triumf.