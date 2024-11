Alarm podczas Pucharu Świata w Ruce. Konkurs skoków odwołany

Konkurs skoków kombinatorów norweskich w Ruce odwołany. Co ze skoczkami narciarskimi?

Fatalne warunki na skoczni w Ruce oznaczają, że pod znakiem zapytania stoi także piątkowa rywalizacja w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami zawodnicy o godzinie 14.45 czasu polskiego wziąć mają udział w oficjalnym treningu. Na ten moment jednak wiele wskazuje na to, że seria ta albo zostanie przesunięta na późniejszą godzinę, albo - tak jak w przypadku dwuboistów klasycznych - zostanie całkowicie odwołana. Nie wiadomo też, czy zgodnie z planem odbędą się piątkowe kwalifikacje do sobotniego konkursu. Te mają rozpocząć się o godzinie 17.10 czasu polskiego.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza taka sytuacja w Ruce. W przeszłości wielokrotnie wiatr płatał figle zawodnikom rywalizującym na obiekcie HS142. Sama skocznia także nie należy do tych "najłatwiejszych". "Na Rukatunturi trzeba skakać agresywnie, a to nie jest nasz styl. Nowsze obiekty bardziej do niego pasują" - mówił w rozmowie z TVP Sport trener polskiej kadry, Thomas Thurnbichler.