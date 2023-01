Rok temu w Innsbrucku odbyły się kwalifikacje, ale wiatr nie pozwolił na przeprowadzenie konkursu . Warunki były zbyt bezpieczne. Mocne podmuchy pojawiły się w stolicy Tyrolu także w poniedziałek. We wtorek jest spokojnie i pochmurno. Zapowiadane są nawet opady deszczu, ale to nie powinno zagrozić rywalizacji.

Innsbruck. Stary problem - wiatr

Nieco gorzej sytuacja wygląda - jak pisze "Tiroler Tageszeitung" - w dniu zawodów (4 stycznia). Do gry może bowiem wkroczyć reżyser wiatr . Mocniejsze podmuchy wiatru z zachodu mają się pojawić wraz z rozpoczęciem konkursu na Bergisel. Kiedy jednak zerkamy na prognozy pogody, to nic nie wskazuje na takie problemy. Tyle tylko, że sytuacja w Innsbrucku często zmienia się z godziny na godzinę. Warto też przypomnieć, że Bergisel to miejsce, w którym swoje szanse grzebało już wielu faworytów. Ta góra potrafi ukarać. Tak tu się mówi.

Sebastian Szczęsny, dziennikarz TVN i Eurosportu, rozmawiał w tej sprawie z Czechem Borkiem Sedlakiem, który puszcza zawodników. On stwierdził, że wiatr w środę ma wiać z prędkością do 3 m/s i nie powinien on wypaczyć wyników zawodów. Dodał też jednak, że trzeba poczekać na to, co przyniesie aura, bo Bergisel jest specyficzną górą.