Turniej Czterech Skoczni. Akcja ratunkowa Kubackiego

- I z tego nie jestem zadowolony. To jednak był wynik wcześniejszej pracy i innego założenia. Trochę źle podszedłem do lądowania. Było chyba trochę więcej niż zwykle prędkości, a przy tym nierówno wylądowałem. Trzeba się było ratować, bo środek ciężkości nie był w tym miejscu, co trzeba. Nie zrobiło mi się ciepło, bo aż tak źle nie było. Miałem jednak świadomość, że stracę kilka punktów - opowiadał Kubacki.

Dawid Kubacki poleciał z wagi

Zapytany o to, czy pojawia się już zmęczenie po tylu dniach treningu, odpadł: - Myślę, że nie. Jakby tego było mało, to jeszcze dzisiaj walnęliśmy sobie na skoczni trening siłowy. To znaczy, że jeszcze jest energia. Od strony mentalnej też nie ma problemu. Widać zresztą po nas wszystkich, że cieszymy się skokami, a to znaczy, że z głową jest w porządku.