Afera wokół sportowców z Rosji! Ostre słowa Małysza. Jednoznaczna deklaracja

Pod koniec stycznia Międzynarodowy Komitet Olimpijski zaszokował, publikując komunikat mówiący o możliwym powrocie sportowców z Rosji i Białorusi do rywalizacji olimpijskiej. "Biorąc pod uwagę jednoczącą misję ruchu olimpijskiego, prosząc i zachęcając go do wypełnienia tej jednoczącej misji, szczególnie w czasach podziałów, konfrontacji i wojny, szanując prawa wszystkich sportowców do bycia traktowanym bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zgodnie z Kartą Olimpijską, żadnemu sportowcowi nie należy uniemożliwiać udziału w zawodach tylko z powodu paszportu" - ogłosił MKOl .