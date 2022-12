Afera wokół Piotra Żyły! Kontroler FIS reaguje. Nie pozostawia wątpliwości

Nie milkną echa sprawy rozpiętego kombinezonu Piotra Żyły z Oberstdorfu. Na temat stroju wicelidera Turnieju Czterech Skoczni wypowiedział się kontroler sprzętu FIS Christian Kathol. Przyznał on otwarcie, że polskiego skoczka narciarskiego uratowało wyłącznie to, że nikt nie oprotestował rozsuniętego suwaka pod jego szyją. W innym wypadku zakończyłoby się to dyskwalifikacją popularnego "Wewióra".